Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Politi har nyt i sagen om den voldsomme eksplosion i Dragør, som fik flere bekymrede borgere til at kime beredskabet ned natten til mandag.

»Vi er nu færdige med de tekniske undersøgelser på stedet,« skriver politikredsen på Twitter.

»De viser, at det drejer sig om en bevidst sprængning,« fortsætter Københavns Politi.

Efter at være rykket ud på anmeldelserne, som løb ind fra klokken 00.27, kunne Københavns Politi i nat konstatere, at der havde været en større eksplosion ved en butik på Maglebytorv i Dragør.

»Der er ingen personskade, men en del materielle skader,« fortalte vagtchef Henrik Stormer til B.T. tidlig mandag morgen.

Nu kommer politiet med en opfordring i sagen, som stadig har en del løse ender.

»Vi hører gerne fra vidner, så kom forbi og tag en snak vores betjente ved den mobile politistation eller ring til os på 1-1-4,« skriver Københavns Politi på Twitter.

Her fortæller politiet også, at der stadig ikke kan oplyses noget om, hvad motivet bag sprængningen er, men at efterforskningen fortsætter.

Både Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste EOD og politiets teknikere har arbejdet på stedet natten til mandag og mandag morgen.

I den forbindelse var krydset mellem Kirkevej og Jægervej og krydset mellem Kirkevej og Hartkonsvej afspærret.