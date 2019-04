Vestegnens Politis foreløbige undersøgelser i forbindelse med dødsulykken på en legeplads i Ballerup viser, at gyngestativet ikke har været korrekt forankret i jorden.

Der har dog umiddelbart ikke været noget galt med selve gyngestativet.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Ulykken skete i Ballerup og kostede en 31-årig kvinde livet, da hun blev ramt af gyngestativet i hovedet.

Den 31-årige kvinde var gæst ved en 75-års fødselsdag og sad eller havde netop siddet i en såkaldt redegynge, da ulykken skete.

B.T. talte mandag med 42-årige Aviaja, der få dage forinden havde lagt mærke til, at gyngestativet lettede fra jorden.

»Jeg ringer til vores afdelingskontor torsdag morgen og fortæller, at jeg har set, at gyngestativet lettede, og at det står skævt. Vores lokale mand siger så, at han vil gå ned og kigge på det, og så vil han eventuelt ringe til firmaet bag,« fortalte Aviaja.

Gyngestativet er leveret af firmaet Ludus, men ejeren oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til politiets foreløbige undersøgelse.