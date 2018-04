Ved du noget om sagen? Så hører BT gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk eller via 1929@bt.dk.

Den 25-årige mor, der fredag blev sigtet for vold mod to pædagoger i forbindelse med en børnefødselsdag, forfulgte pædagogerne ned til den institution, de kom fra.

Det var en række uoverensstemmelser, der fredag førte til, at en 25-årig kvinde blev sigtet for vold mod to pædagoger fra Gilbjerg Børnehuse i forbindelse med sit barns fødselsdag.

Det fortæller vagthavende hos Nordsjællands Politi, Jan Hedeager, til BT.

»Der bliver holdt fødselsdag i et fælleshus, og på et tidspunkt eskalerer det hele, og der er nogle uoverensstemmelser, der fører til, at der bliver udøvet nogle voldsforhold,« fortæller han lørdag eftermiddag uden at ville komme ind på de nærmere omstændighederne.

Som følge af uoverensstemmelserne forlod pædagogerne det fælleshus, hvor børnefødselsdagen blev holdt, for at tage tilbage til institutionen. Her blev de igen opsøgt af den 25-årige kvinde.

»Moderen forlader efterfølgende stedet og kører til institutionen, hvor hun ødelægger nogle ting og tager nogle telefoner,« fortæller Jan Hedeager.

Han tilføjer, at man lige nu er i færd med at undersøge forhold vedrørende hærværk og tyveri, og at den 25-årige kvinde foreløbig kun er sigtet for vold.

»Vi har ikke fået foretaget den endelig afhøring af hende endnu.«

Fredag var Netavisen Gribskov, der som de første kunne fortælle historien, i kontakt med leder af Gilbjerg Børnehuse, Ida Maria Høgild.

Hun forklarede, at der var tale om en direkte overgreb på de ansatte fra børnehaven, og at overgrebet havde rod i kulturelle misforståelser.

»Nogle børn havde været til fødselsdag, og dem der holdt dagen mente, at det skulle ske på en anden måde, end hvad pædagogerne lige var parat til at lade ske. Vi har en politik om, at personalet ikke efterlader børn alene. Jeg har aldrig oplevet noget som det her,« sagde hun til Netavisen Gribskov og tilføjede, at temperamentet blussede op, fordi forældrene ikke fik deres vilje.