»De har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.«

Sådan fortæller vagtchef ved Københavns Politis Kristian Rohdin om politikredsens foreløbige vurdering af det trafikdrab, der skete tæt på klokken 16 på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.

Her kørte en stor, sort bil ind i en mor og hendes femårige datter, der gik på fortovet.

Den lille pige døde af sammenstødet, mens moderen slap så let, at hun var i stand til at tale med politiet efter ulykken.

»Hun var og er meget chokeret,« fortæller Kristian Rohdin dog.

Der er allerede blevet lagt blomster ved Peter Bangs Vej 252, hvor ulykken fandt sted. Foto: Mathias Øgendal

Vagtchefen oplyser, at de foreløbige undersøgelser på stedet viser, at bilisten, der altså stak af efterfølgende, kom kørende fra Sæbyholmsvej og fortsatte direkte hen mod moderen og hendes datter.

Da bilisten havde ramt de to, tog han efterfølgende flugten fra gerningsstedet, og politiet har stadig ikke haft held med at finde ham.

Siden har Københavns Politi på Twitter skrevet, at de mener, det er den 21-årige Helmi Mossa Hameed, der står bag, og derfor finder der lige nu en mindre menneskejagt sted i Københavnsområdet.

»Vi er ret overbeviste om, at det er ham, så jeg vil sige: Meld dig nu bare,« siger Kristian Rohdin.

Politiet efterlyser Helmi Mossa Hameed Foto: Københavns Politi

Vagtchefen afkræfter desuden, at den formodede gerningsmand har en relation til moderen eller datteren.