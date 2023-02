Lyt til artiklen

Tirsdag blev en 73-årig kvinde og en 77-årig mand fundet døde på en adresse i Otterup.

Der har ikke været mange informationer om dødsårsag fra politiet – indtil nu.

»Det er politiets opfattelse, at manden har dræbt kvinden og efterfølgende begået selvmord,« lyder det fra Fyns Politi på Twitter.

Det er en obduktionsrapport, der har klarlagt, at den 73-årige kvinde er blevet dræbt.

Politiet fik en anmeldelse klokken 16.31 fra en person, der havde fundet de to personer døde i hjemmet.

De blev efterfølgende identificeret som beboere i huset.

Tirsdag var politiet på stedet indtil klokken 22.

Politiets opfattelse er, at der ikke er andre personer impliceret i sagen.