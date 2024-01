Det vil ikke være muligt at købe hash i Pusher Street torsdag.

Københavns Politi vil endnu en gang lukke den verdensberømte hashgade for både købere og sælgere.

Klokken ni begynder politiet at rive boder ned, og herefter vil gaden være lukket resten af dagen.

Det skriver Københavns Politi på X.

Her skriver politiet også, at de vil være til stede i Pusher Street og den omkringliggende skærpede strafzone dagen ud.

En skærpet strafzone betyder, som navnet antyder, at man vil kunne få en hårdere straf både som køber og sælger, hvis man begår en strafbar handling i zonen.

»Som køber af ulovlige stoffer er man til at understøtte den organiserede kriminalitet i Pusher Street,« skriver politikredsen på X.

Her gør politiet også opmærksom på, at torsdagens aktion vil have særlig fokus på de handlende i den berømte gade.

»Borgernes tryghed er en mærkesag for os, og det er vores vurdering, at en skærpet strafzone på og omkring Christiania vil være med til at øge trygheden,« sagde politidirektør Anne Tønnes i forbindelse med indførelsen af strafzonen.

Justitsminister Peter Hummelgaard har ved en tidligere lejlighed kaldt rydningerne af Pusher Street for et signal til christianitterne.

Nedenfor kan du se et kort over strafzonen.