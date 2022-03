Politiet har endnu ikke fundet den savnede 20-årige Karen Karla Brønlund – nu beder man særligt offentligheden om hjælp.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Heri skriver politiet, at man har foretaget massive eftersøgninger i Aalborg, Hjørring og Brønderslev. Indtil videre uden held.

Det siger politikommissær Michael Elkjær, hvorfor politiet nu igen rækker ud til offentligheden:

»Karen har svært ved at tage vare på sig selv. Derfor er vi meget bekymrende for hende. Har du set hende – eller ved du, hvor hun er – så ring straks til os på 1-1-4,« lyder det fra politikommissæren.

Derudover oplyser politiet, at eftersøgningen af Karen fortsætter på højt blus. Det betyder også, at der ville kunne ses mere politi i gadebilledet end normalt i de nordjyske byer.

Karen Karla Brønlund er ikke set siden mandag eftermiddag klokken 15, hvor hun forlod sit bosted i Brønderslev.

Michael Elkjær siger til B.T., at man på nuværende tidspunkt ikke frygter en forbrydelse.

»Men hun kan være hvor som helst. Hvis man ser hende, skal man tage kontakt og alarmere politiet på 1-1-4,« siger han.

Derudover siger han, at flere borgere mener at have set hende i de tre førnævnte byer. Derfor fortsætter eftersøgningen også her, ligesom man undersøger videoovervågning i de tre byer.

I forbindelse med eftersøgningen oplyser politiet følgende signalement af Karen Karla Brønlund: