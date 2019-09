En tur i Aarhus Midtby blev mere end almindeligt dyr for en 22-årig mand.

Mandag anmeldte han nemlig til Østjyllands Politi, at han i weekenden havde fået stjålet sit dankort, som der var hævet mange tusinde kroner på.

Tyveriet var sket natten til lørdag, hvor en fremmed mand i en pirattaxa havde henvendt sig til den 22-årige og tilbudt ham et lift, da han gik rundt i Aarhus Midtby, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Den 22-årige mand takkede ja til tilbuddet og hoppede ind i pirattaxaen, hvor der udover den fremmede chauffør også sad en anden mand på bagsædet. Begge mænd var mellemøstlige af udseende.

Signalement af de to mænd i pirattaxaen Mand A: Mellemøstlig af udseende

Ca. 25 år.

Ca. 180-285 cm høj, muskuløs

Kort, sort hår og fuldskæg

Talte dansk med accent

Iført sort sweatshirt uden hætte Mand B: Mellemøstlig af udseende

Ca. 22-25 år, spinkel

Kort, sort hår og kort skæg

Talte dansk med accent

Havde en bæltetaske på

Da den 22-årige nåede frem til den aftalte adresse, betalte han og gik i seng.

Først senere opdagede han, at dankortet manglede, og at han var blevet flere tusinde kroner fattigere.

Da der i perioden 30. august til 8. september er Aarhus Festuge, har Østjyllands Politi sat ekstra fokus på pirattaxaer.

Politiet skriver i døgnrapporten, at fordi erfaringen viser, at der er flere, der tilbyder den slags ulovlig kørsel, når der er mange mennesker i byen, så fraråder politiet på det kraftigste folk mod at lade sig friste af et billigt tilbud fra de ulovlige chauffører.