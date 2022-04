Foråret har for alvor meldt sin ankomst i Danmark. Og for de fleste betyder det et glædeligt gensyn med solens stråler og varmere temperaturer.

Men med foråret følger også små spirer af sejlivet ukrudt, der kan give enhver haveejer et par ekstra grå hår. Flere vælger derfor at ty til ukrudtsbrænderen, for at komme ukrudtet til livs.

Men Fyns Politi opfordrer i den forbindelse på det kraftigste til, at man tænker sig om, inden man bare brænder løs på ukrudtet i haven. Det kan nemlig ende med at gå galt.

»Lad nu være med at bruge brænderen lige op af havens træværk eller for tæt på hækken,« skriver politiet blandt andet på sin Facebook-side.

Formålet med politiets opslag er at sikre, at flittige brugere af ukrudtsbrænderen ikke ender med at brænde mere af end bare ukrudt.

Og det kunne da måske have været en meget god idé, hvis en person i Svendborg havde lyttet til politiets råd, inden ukrudtsbrænderen blev taget i brug.

For under afbrændingen får personen simpelthen sat ild til sit hus. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til Pressefotos.

»Der er en person, som har været ude med en ukrudtsbrænder, der får fat i huset derude,« siger vagtchefen.

Branden var dog hurtigt under kontrol, og politi og brandvæsen kunne derfor forlade stedet igen. Ingen kom til skade i forbindelse med branden.