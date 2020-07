For mange her til lands er der dømt ferie. Det betyder en del biler på vejene.

Ikke mindst på Vestmotorvejen mellem Sorø og Korsør, hvor der tidlig lørdag eftermiddag er kø.

Det har ifølge politiet dog fået en række bilister til at benytte sig af en noget kreativ løsning for at komme frem.

Det fremgår af et tweet fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Her kan man nemlig læse, at der skal have været flere bilister på den køramte strækning, som har brugt nødsporet til at vinde tid og snyde udenom de andre bilister.

Derfor kommer politiet med følgende opfordring på Twitter.

'Der er i øjeblikket køkørsel på Vestmotorvejen i vestlig retning mellem Sorø og Korsør.'

'Vi skal på det kraftigste anmode bilisterne om at blive i de 2 vognbaner og ikke fristes til at benytte nødsporet, som vi får nogle anmeldelser om. Det er ikke god opførsel,' lyder det.

Hvis man skulle blive snuppet, mens man benytter sig af nødsporet, så vanker der en pæn straf.

Man kan således se frem til en bøde på 2.000 kroner og et klip i kørekortet.