Der bliver i øjeblikket knoklet for at fjerne vand fra flere områder i kystbyen Faxe Ladeplads og ved Præstø.

I den forbindelse opfordrer Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi borgerne til at holde sig væk.

»På vegne af ISL-brand, der knokler for at fjerne vand fra områderne, skal jeg på det kraftigste bede om, at man holder sig væk,« skriver politiet på det sociale medie X.

Mere konkret bliver borgere bedt om at holde sig fra Hovedgaden, Klintevej og Klinteby i Faxe Ladeplads, da arbejdet bliver forstyrret.

Hvad angår Præstø bedes borgere holde sig fra Roneklint Strand, Klintestien og Kohavevej.

»Udvis forståelse og følg anvisningerne,« lyder den kraftige opfordring.

