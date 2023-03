Lyt til artiklen

En større politiaktion ulmer mod de danskere, der endnu ikke har betalt sin gæld til fogedretten.

Derfor udsender Københavns Politi nu en klar advarsel:

»Hvis man skylder penge og er indkaldt til at møde i fogedretten, og så ikke er dukket op til retsmødet om ens gæld, bliver man eftersøgt,« fortæller politikommissær Anders Alslev fra Eftersøgningssektionen i Københavns Politi.

»Det betyder, at man for eksempel risikerer at blive anholdt og fremstillet i fogedretten, hvis man forsøger at forlade landet for at tage på ferie.«

Det er altså med at få betalt sin gæld – nærmere bestemt inden den 30 marts.

Der er nemlig kun en uges tid til, at politiet vil iværksætte deres aktion mod dem, der endnu ikke har betalt sin gæld.

Københavns Politi opfodrer derfor til, at man får tjekket sin e-Boks, hvis man skylder penge og ikke er mødt op til sin indkaldelse i fogedretten.

