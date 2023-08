Nærmest dagligt advarer politiet mod udspekulerede svindelforsøg, hvor kriminelle forsøger at franarre intetanende danskere penge og personlige oplysninger.

Nu må Østjyllands Politi imidlertid præcisere, hvad modtagerne af disse opkald bør gøre – og ikke gøre.

Politikredsen oplever nemlig, at mange borgere anmelder svindelforsøgene.

Men det skal du ikke gøre, lyder det fra Østjyllands Politi.

»Vi opfordrer til, at man KUN anmelder det til politiet, hvis man ER blevet udsat for svindel,« skriver politikredsen på det sociale medie X.

»Hvis du modtager et mistænkeligt opkald, som vi p.t. får mange henvendelser om, skal du bare smække røret på – selve det mistænkelige opkald behøver du ikke anmelde til os,« tilføjer Østjyllands Politi.

Det sker efter at politikredsen så sent som i går advarede mod svindelforsøg.

»Vi modtager for tiden en del henvendelser fra bekymrede borgere, der er blevet ringet op fra et vellignende dansk telefonnummer og forsøgt svindlet. Opkaldet kommer fra en robotlignende engelsktalende stemme, der udgiver sig for at være fra politiet,« skrev Østjyllands Politi på X tirsdag og understregede, at disse opkald ikke kommer fra politiet, men svindlere.

I samme forbindelse opfordrede politikredsen til, at du straks kontakter banken og får spærret dine konti og herefter anmelder det til politiet, hvis du er blevet franarret dine personlige oplysninger.

Men det gælder altså kun dem, der er blevet svindlet – og ikke dem, som er blevet kontaktet, men ikke røg i svindlernes fælle.