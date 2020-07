'Hold op med at filme og fotografere ulykker'.

Så klar er opfordringen fra politiet, efter flere bilister lørdag formiddag har valgt at sænke farten og finde mobilen frem for at tage billeder af et færdselsuheld på Fynske Motorvej.

»Vi kan se, at der bliver fotograferet fra den anden side, og vi kan se, at hastigheden bliver sat ned og så videre. Vi kan også se, at der er nogen, der har hånden ude af vinduet for at tage billeder,« fortæller vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi til B.T.

»Men man skal altså koncentrere sig om at køre bil, ikke om at holde øje med den anden side.«

Fem biler endte i et harmonikasammenstød på den Fynske Motorvej i vestgående retning mod Jylland mellem afkørsel 55 Årup og 56 Ejby lørdag formiddag.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade. En enkelt er kommet lettere til skade.

Flere bilister, der er kørt forbi stedet, har siden taget billeder af det.

»Jeg ved ikke, hvorfor de skal tage billeder af det. Det er der ingen grund til. Det er bedre, at de koncentrerer sig om at køre bil, så de ikke kører galt,« forklarer vagtchefen.

Også Syd- og Sønderjyllands Politi har delt opfordringen på Twitter:

'Hold op med at filme og fotografere ulykker. Hold øjnene og opmærksomheden i egen vejbane, så du ikke skaber en livsfarlig kiggekø!,' lyder det.

Vagtchefen forventer, at der er ryddet op efter uheldet på motorvejen omkring klokken 11:30, så trafikken kan begynde at glide normalt igen.