Det er ikke alle, der er lige begejstrede for det fyrværkeri, der kommer til at lyde i aften. Særligt er menneskets bedste ven - hunden - ikke nødvendigvis glad for det.

Derfor kommer politiet nu med en klar opfordring om at huske at holde øje med de firbenede dyr - og straks anmelde det, hvis de løber væk.

'Hvert nytår får vi mange anmeldelser om hunde, som er forsvundet, fordi de bliver skræmt af fyrværkeri,' skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet, som fortsætter:

'Luk ikke hunden alene ud i haven i dag. Hav den ikke bare på armen. Hold den hele tiden i snor alle steder. Løse hunde i trafikken er farlige for sig selv og andre.'

Hvis din hund skulle flygte fra fyrværkeri-larmen og løbe væk, så opfordrer politikredsen til, at du med det samme ringer til 114.

'Så vi kan koble dig med en eventuel finder', lyder det.

Samtidig kommer politiet med et råd til alle dem, der har tænkt sig at skyde fyrværkeri af:

'Husk at tage hensyn til alle dyr. Også de, der er eventuelt går ude i indhegninger. Har du dyr gående ude, så overvej om du kan tage dem ind, før det bliver mørkt.'