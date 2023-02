Lyt til artiklen

I Syd- og Sønderjylland har politiet en klar opfordring.

For et brud på en gasledning i Tinghøj giver problemer og politiet opfordrer til at forlade sit hus, hvis man bor syd og øst for rundkørslen Stilbjergvej og Lerpøtvej.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Vi er p.t. til stede i Tinghøj nord for Varde i forbindelse med et brud på en gasledning,' skriver de og fortsætter:

'Beboere syd og øst for rundkørslen Stilbjergvej og Lerpøtvej bedes forlade deres huse og søge mod forsamlingshuset i Tinghøj.'

