Nordsjællands Politi efterlyser en 80-årig mand ved navn Ejvind fra Birkerød.

Det gør politikredsen på det sociale medie X.

Her skriver politiet, at Ejvind kan have svært ved at tage vare på sig selv, og man opfordrer derfor borgere, der har set ham til at ringe til politiet.

Ejvind beskrives som 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning og skaldet.

Ifølge politiet skulle han være iført en blå bluse og brune bukser, med briller og høreapparat.

Ejvind gik fra sit hjem i Birkerød klokken 9.45 mandag formiddag.