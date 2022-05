Politiet har valgt at adressere borgerne i et område efter tumult natten til lørdag.

Her fik Nordsjællands Politi en anmeldelse klokken 01.38, hvorefter de anholdte to mænd på henholdsvis 16 og 18 år, skriver Helsingør Dagblad.

De er begge anholdt for trusler på livet med en kniv, lyder det fra vagtchef Jakob Tofte.

Truslerne er gået på en 17-årig mand fra området.

»Til befolkningen kan vi sige, at der er et forudgående kendskab mellem de her parter.«

»Så den almindelige befolkning skal ikke gå og være bekymret for at blive truet. Der er et kendskab, så man skal ikke være nervøs for at gå på gaden,« siger vagtchefen.

Politiet efterforsker stadig sagen.