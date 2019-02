Det er stadig mørkt om morgenen, når børnene bevæger sig ud på vejen for at cykle i skole.

Det manglende lys kan resultere i alvorlige ulykker, hvor det i værste fald kan ende fatalt.

Derfor kommer Sydsjællands Politi med en alvorlig opsang til forældrene via Twitter.

'Alt for mange børn har ikke lys på cyklen om morgenen - brug vinterferien til at få bragt det i orden,' starter budskabet:

HAR DIT BARN (godt) LYS PÅ CYKLEN Alt for mange børn har ikke lys på cyklen om morgenen - brug vinterferien til at få bragt det i orden. Du vil få det svært, hvis en af grundene til at dit barn blev involveret i et alvorligt uheld, var manglende lys God dag #politidk pic.twitter.com/4wTd5jns1Q — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) February 8, 2019

'Du vil få det svært, hvis en af grundene til at dit barn blev involveret i et alvorligt uheld, var manglende lys.'

Ifølge politikommissær Søren Skotte fra Sydsjællands Politis færdselsafdeling er det meget svært at komme med en undskyldning for ikke at køre med cykellygter nu til dags.

»De lygter man udstyrer de unge mennesker med i dag er meget skarpere og bedre, end de nogensinde har været og oftest til en fornuftigt pris« siger han til B.T.

Han ville også ønske, at folk var bedre til at iføre sig lyst overtøj om vinteren, da det kan gøre en sværere at se i trafikken, hvis man har en sort frakke på.

Gode cykelvaner kan redde dit liv Se dig for - brug tid på at orientere dig grundigt ved sideveje og i kryds.

Giv tegn – markér din hensigt over for andre i trafikken.

Husk lygter i mørket – så kan du ses af andre trafikanter. Suppler gerne med ekstra reflekser eller en reflekvest.

Brug cykelhjelm – den beskytter dit hoved, hvis uheldet er ude.

Vær opmærksom – drop musikken i ørene og koncentrér dig om trafikken.

Vis hensyn – så kommer alle sikkert frem.

Vælg den rigtige cykel, mand! Har du svært ved at holde balancen, når du svinger benet over stangen, så køb en cykel med lav indstigning (damecykel) i stedet.

Hvis du har drukket for meget alkohol til at køre bil, så lad også cyklen stå. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at man kører med refleksvest eller bånd. Det erklærer Søren Skotte sig enig i også selvom flere sikkert ikke mener, det er moderigtigt.

»Hvis bare man kunne vende det om, så man drillede hinanden med, at man ikke havde en refleksvest på, så tror jeg da, at flere ville køre med dem.«

Han lægger dog vægt på, at Sydsjællands Politi generelt oplever, at mange unge kører med lys på deres cykler.

Husker du cykellygter?