Syd- og Sønderjyllands Politi måtte mandag tage ekstraordinære metoder i brug for at stoppe et efterlyst køretøj.

Sagen tog sin start, da en patrulje fra Vejen fik øje på en efterlyste bil, som kom kørende på rute 32 mod Ribe.

Politiet eftersatte med det samme køretøjet.

Føreren ønskede dog ikke at standse, oplyser politikredsen på Twitter.

Derfor blev en patrulje fra Ribe sat til at køre køretøjet i møde.

Ved Kalvslund – mellem Vejen og Ribe – blev køretøjet stoppet af pågældende patrulje.

Man benyttede en såkaldt sømmåtte for at få føreren til at standse.

Føreren viste sig at være en 14-årig dreng, oplyser politiet på Twitter.