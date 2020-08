Østjyllands Politi måtte torsdag eftermiddag afbryde en begravelse på Vestre Kirkegård i Aarhus.

To gange.

Mere end 200 personer deltog nemlig i begravelsen, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet vurderede derfor, at begravelsen ikke blev afviklet i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet.

I den seneste udgave af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger, fremgår det, at udendørs begravelser og bisættelser er omfattet af forsamlingsforbuddet på 200 personer.

Kort inden begravelsen skulle til at gå i gang, blev den derfor midlertidigt afbrudt af politiet, som bad de tilstedeværende sørge for, at antallet af deltagere blev bragt ned under 200.

Flere gæster forlod stedet.

Dog kun kortvarigt.

Så snart begravelsen blev genoptaget, vendte mange nemlig tilbage, hvilket resulterede i, at politiet endnu en gang måtte afbryde.

Anden gang, politiet bad deltagerne om at sprede sig, virkede det dog til, at budskabet trængte ind. I hvert fald forlod flere gæster stedet, så begravelsen kunne gennemføres i overenstemmele med forsamlingsforbuddet.

'Politiet vil nu ud fra observationerne fra begravelsen vurdere, om der er grundlag for at foretage sigtelser af deltagerne ved begravelsen,' siger politiinspektør Martin Løye i pressemeddelelsen.