Tirsdag aften har et skyderi fundet sted ved Sennepshaven i Herlev.

Det bekræfter Vestegnens Politi over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at der umiddelbart er to personer, der er ramt af skud,« siger vagtchef Brian Munck.

Han bekræfter ydermere, at politiet er talstærkt til stede på adressen.

Politiet efterforsker sagen. Foto: Jacob Gren/Byrd Vis mere Politiet efterforsker sagen. Foto: Jacob Gren/Byrd

For øjeblikket kan han dog ikke oplyse yderligere om skyderiet.

»Vi er ved at danne os et overblik over, hvad det er, der er sket, så jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt.«

Ifølge B.T.s mand på stedet, at tre ambulancer og lægebiler også er på stedet.

Opdateres...