Københavns Politi er rykket talstærkt ud til et overfald på Christianshavn.

12.01 ringede flere borgere til politiet for at anmelde et voldeligt overfald i Torvegade ved Volden.

Her skulle flere mænd have overfaldet en anden mand midt på gaden.

»Vi er fremme til et voldsforhold derude, vi har fået adskellige anmeldelser derude fra, om at der nogen, der slås på gaden. Vi er der med flere styrker.«

»Vi har nogen tilbageholdte, og der en enkelt tilskadekommen, som vi er ved at undersøge. Han bliver tilset af sundhedsfagligt personale på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald til B.T.

Lige nu er politiet ved at danne sig et overblik over situationen, og man kan ikke på nuværende tidspunkt fortælle, hvad der lægger bag det voldelige overfald.

Politiet hører meget gerne fra vidner, der har set, hvad der skete.

Offeret er kommet lettere til skade og har fået nogle skader.

Ifølge vagtchefen er der ikke noget på nuværende tidspunkt, der tyder på, at overfaldet er rocker- eller banderelateret. På den anden side er det meget tidligt i efterforskningen, og der er ikke noget, der kan udelukkes.

