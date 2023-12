Tidlig onsdag morgen er Østjyllands Politi massivt til stede ved en våbenfabrik i Lystrup.

Det skyldes, at aktivister har blokeret fabrikken.

Det drejer sig om våbenfabrikken Terma Group.

»Virksomheden ønsker dem fjernet, så de har fået et påbud om at forsvinde, som de ikke er efterkommet. Og derfor er vi gået i gang med at anholde dem. De er op mod 30 stykker derude, så vi er til stede med rigeligt betjente,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi, René Ludvig til Århus Stiftstidende.

Aktivisterne har siden klokken seks onsdag morgen blokeret indgangene til fabrikken.

Blokaden skyldes, at Terma Group leverer komponenter til de fly, som Israels militær bruger under bombardementerne af Gaza.

På det sociale medie X tilføjer Østjyllands Politi, at aktivisterne 'trods gentagne anmodninger' har 'nægtet at fjerne sig'.

Til TV 2 Østjylland siger vagtchefen, at to aktivister er blevet anholdt, fordi de nægtede at flytte sig trods politiets anvisninger.

Ifølge René Ludvig er der styr på situationen, og at alt er foregået stille og roligt.

De ansatte på våbenfabrikken kan nu komme til og fra arbejde igen, oplyser Østjyllands Politi på X.

Også Terma Groups fabrik i Søborg på Sjælland er blokeret af pro-palæstinensiske aktivister.