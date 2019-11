Flere politipatruljer er til stede i Nørregade i Assens, efter flere personer var i slagsmål på gaden.

En person sandsynligvis stukket i maven med kniv, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen, til B.T.

»Jeg ved ikke mere end at personen er kørt på hospitalet. Jeg kan ikke sige noget om hans tilstand,« siger han.

Han uddyber senere på aftenen over for Ritzau, at en 25-årig mand helt sikkert er blevet stukket:

»Vi ved med sikkerhed, at han har fået et stik i maveregionen, men vi skal nu undersøge, om det er gjort med en kniv eller en anden spids genstand,« siger han omkring klokken 20.

Vagtchefen kan ikke sige, hvor alvorlige skader der er tale om. Personale på Odense Universitetshospital er søndag aften ved at afgøre, om manden skal opereres for sine skader.

Politiet ved søndag aften ikke, hvor mange der præcis var til stede under episoden, eller hvad motivet var.

Der er fundet blod på gaden, og politiet har sendt både hunde og efterforskere til gerningsstedet i håb om at sikre spor i sagen.

Politiet har afspærret området, mens de foretager deres undersøgelser.

Dog opfordrer vagtchefen vidner, der har set slagsmålet, til at kontakte politiet på 1-1-4.

Vis hensyn og find alternativ rute, skriver Fyns politi på Twitter.

