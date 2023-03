Lyt til artiklen

Tirsdag aften opstod der brand på kollegiet Campus Djursland i Grenaa.

En 19-årig ung mand kom i den forbindelse til skade, og han blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet med brandskader.

Det oplyste Flemming Lau, som er vagtchef ved Østjyllands Politi, tirsdag aften til Ritzau.

»Han bliver reddet ud, og der bliver også evakueret, og han bliver fløjet til Rigshospitalet til behandling,« sagde han.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.06.

Tidligt onsdag morgen fortæller politikredsens vagtchef, at branden er blevet slukket.

Der er nu afspærret derude:

»Vi skal fortsætte vores undersøgelser i morgen formiddag. Indtil da har vi fået Hjemmeværnets assistance til at bevogte stedet derude,« fortæller vagtchefen.

Status på den tilskadekomne er onsdag morgen, at han er uden for livsfare, lyder det.

Tirsdag aften fortalte Flemming Lau, at man formoder, at branden er opstået på et værelse på kollegiet.