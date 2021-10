Mandag formiddag er Retten i Aarhus fyldt med politibetjente og politibiler.

»Der holder fem politibiler og en civil, og jeg vil skyde på, at der er ni politibetjente til stede lige nu,« fortæller B.T. Aarhus' udsendte ved Retten.

Grunden til politiets massive tilstedeværelse er, at retssagen mod de fire mænd, der er tiltalt for drab, drabsforsøg, trusler og to voldelige overfald.

Personer, som anklagemyndigheden mener, tilhører Brabrandgruppen.

Eller i hvert fald tre af dem. En af de tiltalte er nemlig fortsat efterlyst, og det er uvist, hvordan det kommer til at påvirke retssagen.

De andre tiltalte i sagen er tre mænd på henholdsvis 22, 26 og 27 år.

Episoden, de er tiltalt for, fandt sted forrige sommer på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand. Her blev en stukket med en kniv i låret og døde. En anden blev stukket adskillige gange i skulder, arm, ben og snittet i ansigtet, mens en tredje blev stukket flere gange i benet og håndfladen.

Retssagen var planlagt til at skulle starte tidligere i morges, men B.T. kan nu oplyse, at retssagen er udskudt til i eftermiddag.

»Jeg blev mødt af omkring ti politibetjente, der står ved indgangen. Jeg fik at vide, at retssagen først begynder 13.00, og at vi ikke må komme ind før.«

Ifølge B.T. Aarhus' journalist på stedet skyldes det, at der skal være et såkaldt forberedende møde. Hvad det omhandler oplyses ikke.

Udover betjente og politibiler har politiet også opsat afspærringstape foran retten.

Der er samtidig omkring tolv tilhængere til stede foran retten.

B.T. Aarhus opdaterer løbende om sagen.