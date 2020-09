Klokken 13.56 fik Østjyllands Politi en anmeldelse ind om en bevidst påkørsel af en bil.

Der skulle ikke være nogen tilskadekomne i ulykken.

Det fortæller Østjyllands Politi til B.T.

På Twitter skriver politiet, at der var flere biler involveret i hændelsen.

Påkørslen er sket ved McDonald's på Viby Torv i Aarhus.

De er nu ved at efterforske hændelsen for at finde frem til eventuelle gerningsmænd.

Østjyllands Politi fortæller, at de på nuværende tidspunkt ikke kan fortælle, om de har anholdte nogen i sagen.

Opdateres...