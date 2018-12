Nordsjællands Politi er mandag eftermiddag massivt til stede med betjente og hunde ved Lyngby Sø.

Det bekræfter politiet over for B.T., som også fortæller, at de har fundet en død person.

»Jeg kan endnu ikke bekræfte, at det er Bent, vi har fundet, men der er flere ting, der kunne tyde på det. Men nu skal vi have personen undersøgt og underrettet pårørende,« siger politiets presseansvarlige.

»Vi er ude nord for Lyngby Sø i relation til Bent, som vi har meldt savnet. Vi har fundet nogle spor på baggrund af et tip. Vi er derude med hunde og båd,« oplyser politiets presseansvarlige tidligere mandag eftermiddag.

Nordsjællands Politi meldte 6. december den 81-årige Bent fra Lyngby savnet.

Han beskrives som 170 cm høj, iført rød/grå jakke, rød hue og cowboybukser.

Han forsvandt efter at være gået et ærinde ved Ulrikkenborg Plads den 5. decemeber.

Han vendte aldrig tilbage.

Vi leder efter Bent fra Lyngby. Han er 81 år, ca 170 cm høj, iført rød/grå

vatteret jakke, rød hue, og cowboybukser. Bent gik et ærinde ved Ulrikkenborg Plads i går eftermiddags kl 17 og er ikke vendt tilbage. Ring 114, hvis du har set eller ser ham. Tak for hjælpen #politidk pic.twitter.com/YaxtVyKfSY — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) December 6, 2018

Siden har ingen hørt fra ham.

Området omkring søen er ikke spærret af for offentligheden.