Københavns Metro kører igen uden problemer.

Tidligere stoppede den ikke på tre stationer omkring Frederiksberg.

Det skyldes ifølge Københavns Politi en anmeldelse om knivstikker på Rolfs Plads på Frederiksberg.

Til B.T. fortæller Købenahvns Politi, at anmeldelsen kom ind klokken 14.16.

»Der er tale om en 25-årig mand, der er blevet stukket et antal gange. Han er dog ikke i kritisk tilstand,« siger vagtchef Henrik Stormer.

»Vi beslutter at stoppe metroen for, at gerningsmanden ikke skal kunne benytte det som en flugtvej,« forklarer han.

Vagtchefen siger, at det ikke er banderelateret, men at de ikke har en formodning om, hvorfor knivstikkeriet er sket.

Vagtchefen kan heller ikke oplyse endnu, om gerningsmanden er blevet fanget.

Men han siger dog, at man er på rette vej.

Politiet har siden arbejdet ved metrostationerne og er stadig til stede i området.

Det er stationerne Frederiksberg, Axel Møllers Have og Nuuks Plads, der var påvirket af politiets arbejde.

