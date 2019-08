Københavns Politi er tirsdag aften massivt til stede på Prinsessegade ved Christiania.

Det bekræfter politiet over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi er til stede, og at vi undersøger et kriminelt forhold,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Lars Vestervig.

Vagtchefen er dog kortfattet, og oplyser, at han ikke kan sige mere på nuværende tidspunkt.

Opdateres...