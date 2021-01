Københavns Politi har torsdag eftermiddag været massivt til stede ved et bosted i Københavns Nordvestkvarter, hvor en mand havde forskanset sig.

Ifølge en anmeldelse, som politiet modtog klokken 13.17, havde manden med pistol truet personalet på stedet.

Det oplyser vagtchef Henrik Sveistrup og tilføjer, at manden kort efter klokken 14 er blevet anholdt. På sig havde han en softgun-pistol.

»Nu skal vi finde ud af, om der er grundlag for at rejse sigtelse,« lyder det fra vagtchefen.

I forbindelse med hændelsen afspærrede politiet et større område på Vestergårdsvej, men her er atter til at færdes.

Afspærringen havde på intet tidspunkt indflydelse på trafikken, lyder det.