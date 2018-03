Kender du noget til sagen, så tip redaktionen på 1929@bt.dk eller på Facebook.

En ung mand er torsdag morgen fundet livløs i Valbyparken i København. Efterfølgende er manden bekræftet død.

Nu efterforskes sagen, da manden er 'død under mistænkelige forhold'.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Vagtchef Henrik Svejstrup oplyser til BT, at de fik anmeldelsen omkring klokken 07.05 torsdag morgen. Politiet er stadig i området for at efterforske.

Hvem finder manden?

»Det kan jeg ikke svare på nu,« siger vagtchefen og fortsætter:

»Hvis folk har et eller andet, de har bemærket i området siden i går aftes, må de gerne ringe 114 med det.«

Ifølge BTs reporter på stedet er der meget politi til stede.

Opdateres ...