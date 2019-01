Østjyllands Politi var massivt til stede ved Græsvangen i Tilst, hvor de undersøgte et mistænkeligt forhold.

Politiet ønskede ikke at uddybe noget om hændelsen, før undersøgelsen på stedet var afsluttet.

Omkring klokken 20.30 skriver de på Twitter, at det mistænkelige forhold var en anmeldelse om en død mand i en lejlighed.

Græsvangen 14 i Tilst. Foto: Benny Lind Vis mere Græsvangen 14 i Tilst. Foto: Benny Lind

Politiet mener ikke, efter deres undersøgelser, at der er tale om mistænkelige forhold.

'Vi fik kl 14.58 en anmeldelse om, at beboeren i lejligheden var fundet død. Omstændigheder ved dødsfaldet fik os til at efterforske nærmere. Ingen tegn på at der er sket en forbrydelse. Af hensyn til pårørende og videre efterforskning - ingen yderligere info,' skriver Politiet på Twitter.

»Jeg kan ikke sige noget konkret endnu, ikke før vi er færdige med undersøgelserne derude,« sagde vagtchef ved Østjyllands Politi, Jens Rønberg, tidligere til B.T.

Jens Rønberg fortalte, at politiet både var til stede med almindelige patruljevogne, teknikere og gundepatruljer.