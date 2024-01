Østjyllands Politi rykkede mandag eftermiddag massivt ud til en adresse i det centrale Odder.

Århus Stiftstidende skriver, at politiet undersøger et mistænkeligt forhold i området omkring Aaparken og Kildegaardsparken nær det centrale Odder.

Vagtchef Hans Henrik Bagger bekræfter over for avisen, at politiet er til stede i området.

Derudover ønsker han ikke at kommenterer sagen yderligere på nuværende tidspunkt.

– Vi undersøger et mistænkeligt forhold. Mere kan jeg ikke sige om den sag for nu,« siger han.