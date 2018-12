Politiet er massivt til stede ved en privat adresse i Holbæk lørdag aften.

»Jeg kan sige, at vi er ude for at undersøge et mistænkeligt dødsfald,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Boye Rasmussen, til B.T.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.40.

Meget mere kan politiet ikke oplyse på nuværende tidspunkt, siger den kortfattede vagtchef.

Opdateres...