Politiet er lige nu massivt til stede på Hundige Havn.

Det skyldes et knivstikkeri.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

»Vi er i øjeblikket massivt til stede i Hundige Havn, hvor der har været et knivstikkeri. Vidner kan henvende sig på 114. Vi har p.t. ikke yderligere oplysninger i sagen,« skriver de.

Meldingen om kvistikkeriet kommer en halv time efter, at Vestegnens Politi meldte om et knivstikkeri ved Ishøj Strandvej.

Politiet er også her massivt til stede.

Området omkring Ishøj Strandvej er afspærret, skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

I samme tweet oplyser politiet, at de ikke vil uddybe yderligere på nuværende tidspunkt og beder vidner henvende sig på 114.

De to knivstikkerier er sket inden for tre kilometres afstand af hinanden, og de er sket inden for en halv time.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra de to politikredse.

Opdateres...