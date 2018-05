Ved du noget? Har du billeder? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook.

Der er torsdag eftermiddag blevet affyret skud i den københavnske bydel, Husum.

Det bekræfter Københavns Politi over for BT.

»Jeg kan bekræfte, at der er afgivet skud ved Husum Torv, mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef Henrik Stormer.

Vagtchefen vil altså heller ikke komme nærmere ind på, hvorvidt der er personer, der er blevet ramt. Han ønsker heller ikke at oplyse, hvor mange skud, der er tale om.

Politiet har afspærret området omkring Husum Torv, mens de efterforsker skudepisoden. Foto: Klaus Jørgensen Politiet har afspærret området omkring Husum Torv, mens de efterforsker skudepisoden. Foto: Klaus Jørgensen

Skuddene er tilsyneladende affyret i krydset ved torvet, hvor vejen fører ned mod beboelsesområderne Gadelandet og Tingbjerg.

Politiet er massivt til stede i bydelen og omkring torvet, og vidner i området fortæller til BT, at Frederikssundvej er fuldstændig afspærret, og trafikken gået i stå. Politiet har også en helikopter i luften.

Vidner siger til Ekstra Bladet, at de har hørt mellem fire og fem skud. Avisen har talt med en beboer, som tilfældigt kom forbi, da skuddene faldt. Han fortæller, at han så, at der blev skudt mod en sort Mercedes eller BMW.