Københavns Politi er fredag aften rykket talstærkt ud til Nørrebro.

Her er der meldinger om et knivstikkeri, bekræfter politiet over for B.T.

Knivstikkeriet skal være foregået nær Café Castro på Nørrebrogade 209 - over for på Den Røde Plads.

»Vi har fåe en anmeldelse om, at der skal være sket et knivstikkeri. Vi har fået anmeldelsen klokken 22.14, så jeg har ikke meget mere at sige på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef Henrik Stormer.

Foto: Læserfoto Vis mere Foto: Læserfoto

Ifølge B.T.'s oplysninger er en ung mand blevet bragt ind i en ambulance på en båre. Han skal have været ved bevidsthed.

Politiet afspærrede efterfølgende området med tape.

B.T. følger sagen...