Politiet er massivt til stede på Hovedbanegården i København. En mand er muligvis bevæbnet.

»Vi har fået en anmeldelse om mistænkelige forhold. En anmelder har set en anden passager i et s-tog, der efter sigende skulle være bevæbnet,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.21 tirsdag aften.

Dog kan man hverken be- eller afkræfte, at der er en bevæbnet person til stede i et tog på stationen.

»Det kan være alt fra - ja, alt eller ingenting,« lyder det fra Henrik Brix.

Da vi senere samme aften taler med vagtchefen igen, kan han fortælle, at man endnu ikke har fundet mand. Dog har man undersøgt det s-tog, han skulle befinde sig i.

»Vi har fået stoppet toget, der kørte mellem Valby og Nordhavn, og han var ikke på toget,« siger Henrik Brix.

Næste skridt er, at se på overvågning, uddyber han.

Desuden forventer man at få et opkald, hvis en anden person skulle spotte en mand med et våben.

Opdateres...