Politiet er massivt til stede på Christiania efter en anmeldelse om skyderi onsdag aften.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Her er en person blevet ramt, oplyser Københavns Politi.

»En person er ramt, vedkommendes tilstand er p.t. uvis,« skriver Københavns Politi.

Københavns Politi oplyser desuden, at de er i gang med at danne sig et overblik over situationen.

B.T. for søger at få en kommentar fra Københavns Politi.

B.T. følger sagen.