Københavns Vestegns Politi er massivt til stede i Ishøj, hvor man muligvis har fundet en håndgranat.

Det skriver politiet på Twitter.

Også politiets sprængstofeksperter er på stedet, hvor der netop nu er afspærret.

Fundet er gjort på Ishøj Søvej, hvor politiet opfordrer til, at man holder sig væk fra.

Samtidig oplyses det, at man vil forsøge at sprænge håndgranaten på stedet for fundet.

'Vi er i øjeblikket tilstede sammen med EOD på Ishøj Søvej og har afspærret i forbindelse med et fund af mulig håndgranat.'

'EOD er tilstede og har besluttet at genstanden bliver bortsprængt på stedet. Hold jer væk fra afspærringerne. PT. ikke yderligere oplysninger,' skriver politiet på Twitter.

B.T. følger sagen.