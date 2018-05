Søndag aften udbrød der brand i en lejlighed i det nordlige Aarhus.

På Twitter oplyser Østjyllands Politi søndag aften, at der i Kalmargade v/Randersvej i Århus N. er udbrudt brand i en lejlighed.

Vi er i øjeblikket til stede i Kalmargade v/Randersvej i Århus N sammen med brandvæsen og ambulance pga. en lejlighedsbrand. Branden er under kontrol, men vi fylder lidt i gadebilledet. Giv plads til redningsfolkene på stedet. Intet yderligere p.t. — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 20, 2018

Ifølge politiet er branden under kontrol, men brandvæsen og ambulance fylder noget i gadebilledet og har brug for plads til at arbejde.

BT har forsøgt at få fat i Østjyllands Politi for at høre, om der er tilskadekomne, men dette har ikke været muligt. Ifølge deres oplysninger på Twitter, er dette ikke tilfældet.

Opdateres.....