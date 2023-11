Søndag morgen er politiet rykket ud til Vordingborg, hvor man har afspærret et grønt område.

»Vi har fået en anmeldelse fra morgenstunden, som måske relaterer sig til området. Derfor har vi afspærret det for en sikkerhedsskyld, indtil vi har fundet ud af, hvad der er op og ned i sagen.«

Det siger vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Lars Denholt, til B.T.

Han forklarer, at det drejer sig om et skovområde omkring Marienbjergvej og Chr. Winthersvej i den sydsjællandske by.

På nuværende tidspunkt kan han ikke komme nærmere ind på, hvad anmeldelsen drejer sig om.

»Vi skal først have efterforsket sagen, før vi kan sige noget om, hvad der er sket,« siger han.