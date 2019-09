Fyns Politi har anholdt syv personer i og omkring Vollsmose i forbindelse med en formodet skudepisode. Der er ingen meldinger om sårede.

Det oplyser Fyns Politi, efter tidligere tirsdag aften at have meddelt på Twitter, at ''vi er massivt til stede i Vollsmose lige nu.'

Politiet oplyser at have fået en anmeldelse om skud klokken 18.10 i krydset Vollsmose Allé/Åsumvej. To biler blev umiddelbart efter set køre i høj fart fra stedet i hver sin retning. Ifølge et vidne blev der skudt fra bagsædet af en sort mindre mod en anden bil, lyder det fra politiet.



Det oplyses videre, at den sorte mindre bil samt en anden mørk sort bil kort efter blev set køre fra krydset i høj fart i hver sin retning. Krydset er afspærret for trafik, fordi politiet er i gang med tekniske undersøgelser.



I forbindelse med skudepisoden er politiet til stede både i Vollsmose og i området omkring Korsløkkeparken samt i krydset Nyborgvej/Ørbækvej/Ejbygade hvor politiet har foretaget undersøgelser i tilknytning med den formodede skudepisode.



Politiet opfordrer alle til at følge politiets anvisninger i området og respektere afspærringer. Det er vigtigt for politiet at kunne arbejde hurtigt og effektivt med efterforskningen af hensyn til borgernes tryghed og sikkerhed.

B.T. følger sagen...