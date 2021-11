Fredag aften var politiet massivt til stede i Odense-bydelen Vollsmose.

De skulle nemlig lige have styr på en situation, der af dem selv beskrives som 'dårlig stemning'.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen til B.T.

»Der var fredag aften mange mennesker samlet på ét sted i Lærkeparken, og politiet blev kontaktet, fordi beboere i området oplevede en mildest talt dårlig stemning blandt de her mennesker,« siger Torben Jakobsen og uddyber:

»Der var ikke dårlig stemning rettet mod politiet, men mod hinanden. Flere personer ønskede desuden ikke at efterleve politiets anvisninger.«

Vagtchefen fortæller, at man derfor var nødt til at foretage en kortvarig anholdelse af en mand, for på den måde at genoprette roen i området.

»Men han blev hurtigt løsladt igen. Det var simpelthen bare for at sætte en stopper for urolighederne,« siger Torben Jakobsen.

Vagtchefen fortæller desuden, at Fyns Politi i øjeblikket ofte er til stede i bydelen, da der er oprettet en visitationszone i området. Visitationszonen blev oprettet 9. november efter en skudepisode i Egeparken.

23. november valgte politiet at forlænge visitationszonen, da man fortsat frygter, at der kan komme konfrontationer med brug af våben mellem personer og banderelaterede grupperinger i området.

»Alvoren er ikke til at tage fejl af, og episoden spreder utryghed blandt de mange almindelige, fredelige borgere, der bor og arbejder i Vollsmose,« sagde politidirektør Arne Gram om skudepisoden, som fandt sted 8. november, og som altså førte til oprettelsen af visitationszonen i Vollsmose.

Med en visitationszone har politiet i alle døgnets 24 timer udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for en et bestemt område, og ifølge Fyns Politi er formålet at forhindre utryghedsskabende kriminelle handlinger og genskabe trygheden i området.

Politiet har allerede foretaget en række visitationer, hvor der blandt andet er blevet beslaglagt en kniv, en økse, fire foldbare knive og en peberspray. Derudover har politiet modtaget anmeldelser om trusler eller lignende fra personer med en våbenlignende genstand i Vollsmose.

Forlængelsen af visitationszonen er sat til 7. december klokken 16.00.