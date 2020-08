Politiet er netop nu massivt til stede i Århus-forstaden Viby.

Her undersøger politiet et mistænkeligt dødsfald på en adresse.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet er til stede med flere betjente.

Vi er ved at undersøge et mistænkeligt dødsfald på stedet. Vi har ikke yderligere, før vi har dannet os et overblik på stedet. #politidk https://t.co/BVH7aNvFPF — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 6, 2020

Overfor B.T. oplyser vagtchefen, at politiet modtog en anmeldelse af det mistænkelige dødsfald, som nu undersøges nærmere, klokken 11.26.

Politiet ønsker ikke at oplyse mere på nuværende tidspunkt.

Det skyldes blandt andet, at politiet endnu ikke har dannet sig et overblik på det mulige gerningssted.

Opdateres...