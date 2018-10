Politiet er i øjeblikket massivt til stede på Søborg Torv i forbindelse med en sag om knivstik.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi selv på Twitter kort efter klokken 11 tirsdag.

'Pt intet yderligere,' oplyses det fra politiet, som altså heller ikke foreløbig er i stand til at oplyse, om offeret for knivstikkeriet er kommet alvorligt til skade.

Vi er lige nu massivt tilstede på Søborg Torv ifm sag om knivstik. PT intet yderligere #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 30, 2018

Øjenvidner på stedet fortæller til B.T., at hele Søborg Torv, der for tiden i forvejen er delvist spærret af på grund af et større brolægningsarbejde, er spærret helt af.

De tilstedeværende politifolk ser tilsyneladende mest ud til at koncentrere sig for området omkring det lokale bageri »Olivers«, hvor de både spejder mod de omkringliggende lejligheder og tilsyneladende også interesserer sig for kælderområderne under lejlighederne.

Samme politikreds efterforsker tirsdag et skyderi, som fandt sted i Brøndby Strand mandag aften, skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Her blev en mand skudt to gange i overkroppen, mens han befandt sig i en parkeringskælder.

Det var mandag aften klokken 20.27, at der blev skudt i parkeringskælderen under Kisumparken 61 i Brøndby Strand. Her blev en 29-årig mand ramt to gange i overkroppen. Han meldes uden for livsfare.

Gerningsmændene er på fri fod. Ifølge den indledende efterforskning blev den 29-årige beskudt af i hvert fald to gerningsmænd iført hættetrøjer, men politiet vil ikke afvise, at flere gerningsmænd kan have deltaget.

Det er ikke lykkes politiet at få et beskrivende signalement af gerningsmændene.

»Politiet er fortsat i gang med at kortlægge begivenhederne omkring skyderiet og opfordrer alle vidner, der var i parkeringskælderen under skyderiet, til at melde sig,« lød det tirsdag formiddag i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Det er endnu for tidligt at fastslå et motiv til skyderiet, men politiet vurderer umiddelbart ikke, at skyderiet er sket som led i en bandekonflikt.

Det er uvist, om knivstikkeriet tirsdag formiddag har en sammenhæng med skyderiet mandag aften i Brøndby Strand.

Opdateres...