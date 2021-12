Flere betjente er i skrivende stund til stede ved Park Allé i Søborg, hvor en person er blevet ført væk i en hvid dna-dragt.

Det viser billeder fra stedet, hvorpå man også kan se flere politibiler.

Ligeledes fremgår det, at et område er blevet afspærret.

Det har for nuværende ikke været muligt for B.T. at komme igennem til Københavns Vestegns Politi.

En person er blevet ført væk iført en hvid dragt. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En person er blevet ført væk iført en hvid dragt. Foto: Presse-fotos.dk

På Twitter bekræfter politikredsen dog tilstedeværelsen. I et tweet lyder det:

»Vi har været til stede på Søborg Parkallé siden klokken 14.30-tiden for at undersøge en anmeldelse om knivstikkeri,« lyder det i et tweet, der afsluttes:

»Vi frigiver mere info senere her på Twitter.«

Opdateres …