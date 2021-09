Mandag aften har Bornholms politi afspærret et område i Rønne.

Det har de, da de efterforsker et voldeligt overfald.

»Vi er i gang med at os et overblik over, hvad der er foregået,« lyder det fra vagtchefen fra Bornholms politi, Hans-Henrik Dam, der ikke har mere at fortælle på nuværende tidspunkt.

Det er mere konkret på Fabriksvej i Rønne, at politiet er massivt til stede.

'Respektér afspærringen og anvisninger fra politi og hjemmeværn,' opfordrer Bornholms politi til på Twitter.

B.T følger sagen.